Видео: Ferrari взяли «в оборот» в Самаре

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент аварии с участием суперкара Ferrari на улицах Самары.

На опубликованной в сети записи видно, как водитель итальянского автомобиля двигается по Галактионовской улице и неожиданно начинает разворот. Суля по всему, такого маневра не ожидал водитель белой Toyota, следовавшей позади.

В результате удара Ferrari развернуло на 360 градусов. В аварии никто не пострадал, однако владельцу суперкара придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт. Только задний бампер Ferrari стоит несколько сотен тысяч рублей.

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