602 мяча! Месси опередил Роналду в бомбардирской гонке

Капитан «Барселоны» Леонель Месси вышел вперед в противостоянии с Криштиану Роналду по голам на клубном уровне.

31-летний аргентинец в последнем матче чемпионата Испании забил два мяча в ворота «Эйбара» и записал на свой счет 601-й и 602-й голы.

Таким образом, лидер каталонцев опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого 601 мяч. Стоит отметить, что Лео Месси забил все 602 гола за «Барселону», тогда как клубная карьера португальца пока насчитывает четыре команды – «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

До окончания сезона Роналду еще может догнать и перегнать извечного соперника. В последнем туре его клуб сыграет с «Сампдорией». Месси же выведет сине-гранатовых на поле в финале Кубка короля против «Валенсии».

В текущем сезоне Месси наколотил 50 голов за «Барсу» в 49 матчах во всех турнирах, у Роналду - 28 голов в 43 матчах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роналду ударил сына кубком чемпионов Италии по голове.