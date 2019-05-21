602 мяча! Месси опередил Роналду в бомбардирской гонке

, 16:30 19

Лидер «Барселоны» забил 601-й и 602-й голы в клубной карьере благодаря дублю в матче с «Эйбаром».

Фото: Twitter @FCBarcelona

Капитан «Барселоны» Леонель Месси вышел вперед в противостоянии с Криштиану Роналду по голам на клубном уровне.

31-летний аргентинец в последнем матче чемпионата Испании забил два мяча в ворота «Эйбара» и записал на свой счет 601-й и 602-й голы.

Таким образом, лидер каталонцев опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого 601 мяч. Стоит отметить, что Лео Месси забил все 602 гола за «Барселону», тогда как клубная карьера португальца пока насчитывает четыре команды – «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

До окончания сезона Роналду еще может догнать и перегнать извечного соперника. В последнем туре его клуб сыграет с «Сампдорией». Месси же выведет сине-гранатовых на поле в финале Кубка короля против «Валенсии».

В текущем сезоне Месси наколотил 50 голов за «Барсу» в 49 матчах во всех турнирах, у Роналду - 28 голов в 43 матчах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роналду ударил сына кубком чемпионов Италии по голове. 

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