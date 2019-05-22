Зеленский вынесет «российский вопрос» на референдум

Владимир Зеленский намерен провести на Украине референдум, чтобы решить, в каком формате дальше выстраивать отношения с Россией. О планах президента сообщил новоиспеченный глава администрации Зеленского Андрей Богдан, передает «Экономика сегодня».

На вероятный референдум будет вынесен вопрос о том, допустимо ли достигать с Россией мирных договоренностей. Идея президента в том, что столь важные для страны вопросы должны решать не только депутаты и он сам, но и простые украинцы.

Также на референдум будут вынесены вопросы о конфликте в Донбассе и «спорных договоренностях» России и Украины. Референдуму должно предшествовать принятие соответствующего закона, уточнил Богдан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата досрочных выборов в Верховную раду.