Бывший президент Украины Петр Порошенко не желает расставаться с должностью главы государства. В своем Twitter он по-прежнему публикует посты от имени лидера Незалежной. Об этом говорит основное фото его профиля в соцсети. И это несмотря на то, что официальный сайт президента Украины всю информацию о Порошенко удалил.

Теперь на странице портрет Владимира Зеленского. И первые же дни в должности главы государства обернулись скандалом. Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обвинил Зеленского в неуважении к основному закону Украины.

«Грустно и тревожно, что гарант Конституции начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — написал Парубий.

В чем именно он видит нарушение — Парубий не уточнил. Но пользователи интернета полагают, что такая реакция связана с подписанием Зеленским указа о досрочном роспуске Рады. Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут не в октябре, как планировалось ранее, а уже в июле.

Такие перемены депутатов в прямом смысле лишили сна. Ночью 22 мая они подготовили поправки в закон о выборах нардепов, которые будут вынесены на голосование на сегодняшнем заседании Рады. Об этом сообщили представители фракции «Блока Петра Порошенко». Изменения, в частности, предполагают снижение проходного барьера до 3%. Таким образом сторонники экс-президента Украины, вероятно, хотят обеспечить себе места в новом парламенте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский вынесет «российский вопрос» на референдум.