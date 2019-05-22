Видео: Сенатора Арашукова лишили полномочий досрочно

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Причина — не предоставление в положенный срок декларации о доходах.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, Пятый канал

Тема:
Арест Арашукова 51

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова досрочно лишили полномочий. Решение было принято на пленарном заседании в среду, 22 мая. Причина — не предоставленная в срок декларация о доходах.

Согласно действующему законодательству, все депутаты верхней палаты российского парламента обязаны в срок до 1 апреля декларировать свое имущество и доходы. Арашуков, находящийся под стражей, этого не сделал. В связи с этим, был лишен полномочий. Это первый случай в истории парламента РФ, когда сенатор был лишен полномочий по этой причине. Об этом сообщает ТАСС.

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Рауф Арушуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Арашукову и его родственникам инкриминируется создание преступного сообщества, мошенничество и организация заказного убийства. В тот же день Басманный суд Москвы вынес решение об аресте сенатора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании теперь уже бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии.

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