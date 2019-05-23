Panasonic присоединился к травле Huawei

Внесение Huawei в черный лист Минторга США привело к серьезным последствиям для компании. От сотрудничества с китайской корпорацией уже отказались такие гиганты, как Google, Intel, Microsoft, Qualcomm, но это далеко не конец.

Американский запрет по сути глобален, поэтому от Huawei отворачиваются компании из других стран: например, британская ARM и японский Panasonic. Представители последней заявили, что больше не будут поставлять китайцам комплектующие для устройств.

Как отмечает телеканал RT, ранее от сотрудничества с Huawei отказались основные японские мобильные операторы. Более того, они отменяют уже запланированный старт продаж флагманских китайских смартфонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Huawei был готов к американской агрессии. Компания заменит Android на Hongmeng.