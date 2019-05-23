Видео: проливные дожди превратили дороги Тулы в реки

Жители Тулы этим утром не досчитались дорог. Накануне, 22 мая, над городом прошел мощный циклон с дождем и грозами. После чего главные улицы стали больше напоминать реки. Автомобилистам приходится медленно преодолевать перекрестки, чтобы не заглохнуть в воде. Коммунальщики работают в усиленном режиме, но откачать воду пока не удалось.

А в США проливные дожди едва не смыли целый город в штате Оклахома. Сильный поток разрезал его надвое. Несколько домов могут упасть в обрыв, если ливни не ослабнут. Уже известно о четырех погибших. Сотни человек эвакуировали.

В Египте режим чрезвычайной ситуации ввели из-за аномальной жары. Столбик термометра в Каире преодолел отметку в 50 градусов. Это на восемь градусов выше нормы. По всей стране отменены занятия в детских садах и школах. Большие перебои с электроэнергией — из-за круглосуточно работающих кондиционеров и вентиляторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что провал в земле глубиной в пять этажей образовался рядом с домом под Тулой.