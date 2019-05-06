Законопроект о компенсациях по ипотеке для многодетных семей внесен в Госудму

В Госдуму внесен законопроект о компенсациях для многодетных семей, сообщает Интерфакс. В проекте, подготовленном спикерами обеих палат Федерального Собрания предусматривается субсидия для многодетных семей. Родителям, у которых три и более ребенка предлагается выплачивать 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

Отмечается, что законопроект направлен на реализацию пунктов Послания президента России Федеральному Собранию. Теперь законопроекту предстоит пройти все установленные чтения и процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Согласно этому закону, гражданам в сложной жизненной ситуации может быть предоставлена отсрочка до полугода по платежам за ипотеку.