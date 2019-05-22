Возможный владелец попавшего в ДТП автобуса в Италии имел плохую репутацию

Возможный владелец попавшего в ДТП автобуса с россиянами в итальянском регионе Тоскана имел плохую репутацию. Об этом сообщает KP.RU.

Авария случилась в среду, 22 мая. Транспортное средство, перевозившее туристов, перевернулось в районе города Сиена на седьмом километре трассы между Монтериджиони и Бадессе. По предварительным данным, в результате ДТП один гражданин России погиб и еще десять пострадали.

Как стало известно журналистам, турфирма «Europe Voyage», который мог принадлежать автобус, практически каждый год банкротилась, а затем выходила на рынок под новым названием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в туристическом автобусе находились до 60 человек. Предположительно, все они россияне. Однако также среди них могут быть представители грузинской, казахской и армянской национальностей.