Таблетка для памяти: В СФ РФ жестко ответили США на выпуск монет без СССР

, 18:12 Эфирная новость 92

На серии сувенирных монет, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне, исключили из антигитлеровской коалиции СССР и Китай.

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Фото, видео: bradfordexchange.com, Пятый канал

США не оставляют попыток переписать историю. К 75-летию Победы во Второй мировой войне в Штатах выпустили юбилейную монету, на которой среди союзников нет СССР.

На одной стороне — красуются флаги США, Великобритании и Франции. На другой — портреты американцев: президента Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхауэра, одного из участников подписания акта о капитуляции Германии. Там же помещены даты ключевых побед коалиции.

О подвигах советских солдат ни единого упоминания. Вот так, быстро — за океаном забыли, что именно Советский Союз понес крупнейшие потери и сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и освобождении Европы.

В Совете Федерации РФ заявили, что выпуск этих монет требует международного осуждения. По мнению члена комитета СовФеда по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, отсутствие на монете СССР и Китая является «фактом фальсификации истории с целью принижения великого победоносного вклада их во Второй мировой войне».

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