Видео: Путин призвал экс-губернаторов помочь своим преемникам

23 мая в Кремле президент традиционно встретился с губернаторами, которые вышли в отставку. Это бывшие руководители Челябинской, Мурманской, Оренбургской, Кемеровской областей, а также Калмыкии и Республики Алтай.

Владимир Путин поблагодарил чиновников за труд и выразил надежду, что они помогут своим преемникам «мягко» войти в работу и завоевать доверие населения.

Также Путин вчера принял президента Республики Конго. Лидеры отметили рост товарооборота и потенциал для развития связей в энергетике, сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Президент РФ пригласил коллегу на саммит Россия-Африка, который пройдет в Сочи, в октябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного.