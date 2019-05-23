Арендатору ТЦ, при пожаре в котором погибли 19 человек, дали 13 лет

В Казани огласили приговор по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал», где погибли 19 человек. Самый большой срок — 13 лет колонии — назначили бывшему арендатору комплекса Гусейну Гахраманову. Остальные фигуранты получили от четырех с половиной до девяти с половиной лет лишения свободы.

Трагедия случилась в марте 2015-го. Огонь вспыхнул на крыше комплекса и быстро распространился по всем этажам. Суд признал — здание эксплуатировалось с грубейшими нарушениями противопожарной безопасности и вообще не могло с точки зрения закона принимать посетителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в кемеровском Заводском суде начался допрос потерпевших в рамках расследования трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».