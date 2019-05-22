Потерпевший сообщил — звуковая сигнализация во время пожара в «Зимней вишне» не сработала

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В кемеровском Заводском суде начался допрос потерпевших в рамках расследования трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

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Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово 476

Звуковое оповещение во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» не сработало.

Об этом сообщил несовершеннолетний, находившийся в ТРЦ во время пожара.

В Заводском суде города Кемерово в среду, 22 мая, начался допрос потерпевших во время трагедии, произошедшей в «Зимней вишне» в марте 2018 года.

По словам молодого человека, находившихся в кинозале, сигнализация, которая должна звуком оповещать о начавшемся пожаре не сработала. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, по словам потерпевшего, после того, как стало известно о возгорании, в кинозалах не был включен свет и показ фильма не прекратили

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», произошел 25 марта 2019 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди них 37 детей, 79 находившихся в ТРЦ пострадали.

По факту пожара возбуждены три уголовных дела. Следствие установило — причиной пожара стало короткое замыкание на четвертом этаже комплекса. Причиной большого числа жертв стали нарушения требований пожарной безопасности. Так, в «Зимней вишне» не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы был заблокированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшую руководительницу компании, владеющей «Зимней вишней» обвинили в создании ОПГ.

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