«Дико близкие»: бывшая жена Потапа рассказала о теплых отношениях с артистом

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Продюсер Ирина Горовая призналась, что до сих пор близко дружит с экс-супругом.

Фото: Instagram @gorovaya_irina

Бывшая жена рэпера Потапа поделилась историей их взаимоотношений. По словам продюсера Ирины Горовой, ради артиста она ушла от мужа, а сейчас продолжает поддерживать с ним близкие отношения.

Тему своих отношений с Потапом Горовая обсудила с ведущим YouTube-шоу «Слава+». Женщина рассказала, что познакомилась с музыкантом, когда еще была замужем — сам Потап в то время выступал в дуэте с Каменских. Ради отношений с артистом Ирина ушла от мужа. В браке пара прожила 17 лет, в 2008 году у них родился сын.

Семья Горовой и Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа — Прим. ред.) распалась в 2016 году. Однако бывшие супруги до сих пор остаются «дико близкими людьми».

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Потапа и Насти Каменских. О бракосочетании стало известно в пятницу, 23 мая.

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