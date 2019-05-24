«Дико близкие»: бывшая жена Потапа рассказала о теплых отношениях с артистом

Бывшая жена рэпера Потапа поделилась историей их взаимоотношений. По словам продюсера Ирины Горовой, ради артиста она ушла от мужа, а сейчас продолжает поддерживать с ним близкие отношения.

Тему своих отношений с Потапом Горовая обсудила с ведущим YouTube-шоу «Слава+». Женщина рассказала, что познакомилась с музыкантом, когда еще была замужем — сам Потап в то время выступал в дуэте с Каменских. Ради отношений с артистом Ирина ушла от мужа. В браке пара прожила 17 лет, в 2008 году у них родился сын.

Семья Горовой и Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа — Прим. ред.) распалась в 2016 году. Однако бывшие супруги до сих пор остаются «дико близкими людьми».

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Потапа и Насти Каменских. О бракосочетании стало известно в пятницу, 23 мая.