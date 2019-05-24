Свадьба месяца: Потап и Настя Каменских романтично поют ее песню — видео

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Молодожены исполнили фрагмент из нового хита Насти Каменских, вышедшего несколько недель назад.

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Фото, видео: ТАСС / Григорий Сысоев, Instagram @dorofeevasteam

Рэпер Потап и Настя Каменских во время свадебного танца романтично спели в один микрофон новую песню певицы. Видео нежного дуэта выложила на своей странице Instagram вокалистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева. На кадрах молодожены проникновенно поют отрывок из композиции «Обiцаю» (Обещаю — укр.), вышедшей несколько недель назад. Об этом пишет издание «Страна.ua».

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Долгожданная свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в четверг, 23 мая. Событие долгое время держалось в тайне, как и подготовка к нему — даже в пригласительных для гостей, которых было больше сотни — не было указано ни само событие, ни время его проведения, только дата.

Поклонники творчества Потапа и Насти, в свое время выстреливших с хитом «Не пара», долгое время женили артистов, и вот наконец, на радость своим фанатам, они стали мужем и женой на самом деле. В сети появилось много видео с тайного торжества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядел свадебный торт, который молодоженам предложили съесть руками.

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