Видео: Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских?

Поклонники рэпера Потапа и певицы Насти Каменских активно обсуждают свадьбу артистов в социальных сетях. Само торжество прошло тайно, и только в пятницу, 23 мая, молодожены официально сообщили о радостном событии. Теперь в сети постепенно появляются кадры с торжества. Так, например, стало известно, как выглядел один из главных свадебных атрибутов — торт.

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Видеозаписи, на которых Потап и Настя разрезают десерт, появились на фан-аккаунтах в Instagram. Многоуровневый торт был покрыт белой мастикой, а верхушки каждого яруса украшали свежие фрукты. При этом музыканты решили нарушить традиции и съесть первый кусок торта, не пользуясь столовыми приборами — молодожены угостились, взяв отрезанный кусок руками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какую сумму Потапу и Насте Каменских обошелся свадебный банкет.