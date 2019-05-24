Стал известен соведущий «Самой красивой девочки» Насти Князевой

Настя Князева — семилетняя ведущая программы «Тыц-парад», прозванная «самой красивой девочкой», в том числе британскими таблоидами Daily Mail и The Sun. Она вела свою передачу на канале СТС Kids одна, но теперь у Насти появился соведущий.

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, СТС провел масштабный кастинг на роль второго ведущего в «Тыц-парад», в отборе участвовали более 500 детей. Кастинг состоял из трех этапов, на каждом детей ждали сложные и интересные задания.

В итоге осталось 20 самых талантливых детей — заветное место соведущего занял Вова Левченко из Москвы.

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