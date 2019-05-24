Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании уже 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что такое заявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе и из кабинета министров, которые были недовольны соглашением по Brexit, представленном Мэй.

Уход с партийной должности означает и конец карьеры премьер-министра. Мэй еще успеет принять Дональда Трампа в качестве премьер-министра Великобритании, а выборы нового лидера начнутся уже после 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол. Впрочем, это вызвало насмешки публики.