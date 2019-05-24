Продюсер Яна Рудковская поделилась с поклонниками трогательным снимком с последнего звонка сыновей — 16-летнего Николая и 17-летнего Андрея. В этом году они окончили школу и сейчас готовятся к поступлению в вуз.

«Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке», — подписала Рудковская фотографию.

Поклонники продюсера, в свою очередь, сделали ее сыновьям множество комплиментов и пожелали удачи уже в студенческой жизни.

«Какие они у вас красивые!» — прокомментировал один из них.

«Симпатичные ребята! Удачи в дальнейшем пути!» — добавил другой.

«Яночка, вы сами словно выпускница! Приятно посмотреть!» — отметил еще один юзер.

Также под публикацией Яны Рудковской отметился Филипп Киркоров. Певец признался, что не заметил, как выросли сыновья продюсера.

Николай родился в браке продюсера с бывшим супругом — бизнесменом Виктором Батуриным. Андрей является сыном Батурина от брака с Юлией Салтовец, на которого Рудковской удалось оформить опеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романе между Яной Рудковской и Димой Биланом.