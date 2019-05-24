Прокуратура Хакасии наказала министра здравоохранения региона за плохую работу

Прокуратура Хакасии наказала местного министра здравоохранения за плохую работу. Ему объявили выговор. Во время проверки выяснилось, что медицинские услуги населению предоставляются некачественно и не в полном объеме. По словам прокуроров, эта отрасль в республике вообще никак не развивается.

Закупка оборудования для медучреждений не организована должным образом, поэтому в больницах и поликлиниках нет нужной аппаратуры, а во многих учреждениях катастрофически не хватает врачей. Прокуроры потребовали от регионального правительства в кратчайший срок устранить все недостатки и принять меры, чтобы впредь такое не повторялось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, который разразился в правительстве Хакасии. Полпред президента в регионе Сергей Меняйло выступил с резкой критикой бюджета, в котором он увидел непомерные траты на фоне многомиллионных долгов по ЖКХ, и предложил депутатам урезать аппетиты. Однако пока они не вняли рекомендациям и даже высказались против.