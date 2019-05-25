«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о «шоке» главы ВСУ

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Спикер российского Совфеда резко ответил на слова Руслана Хомчака о состоянии Крыма в 2010 году.

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Фото, видео: Twitter @Alexey_Pushkov

Член Совета Федерации Алексей Пушков хлестко прокомментировал заявление нового главы Генштаба Украины о Крыме. Руслан Хомчак, назначенный на должность главнокомандующего ВСУ Владимиром Зеленским 21 мая, рассказал, что был «в шоке» во время последнего визита на полуостров девять лет назад.

На своей странице в Twitter Пушков обратил внимание на то, что в 2010 году, когда Хомчак посещал Крым, регион уже без малого два десятилетия находился в составе Украины, которая «не вложила в него ни гривны и не развивала».

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — резюмировал Пушков в своем микроблоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новый глава ВСУ рассказ о негативном впечатлении от своей последней поездки в Крым, которая состоялась девять лет назад. Хомчак отметил, что полуостров ему напомнил «остаток Советского Союза». По мнению украинского главнокомандующего, Украина потеряла Крым задолго до 2014 года.

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