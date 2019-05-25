Тимати ради «главного трека» Децла помирился с его отцом спустя 18 лет

Тимати признался, чтобы получить разрешение исполнить «главный трек» Децла, он помирился с его отцом, продюсером Александром Толмацким.

«Я позвонил его отцу. Мы очень долго не общались по ряду разных причин, у нас много лет были сложные отношения. Я сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение, могу ли я использовать права. На что он мне сказал: «Да, конечно», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Что это за композиция пока информации нет. Но Тимати считает, что по его ощущениям — это «главный трек» ушедшего из жизни друга, и он хочет исполнить только ее. Известно, что работа над трибьютом велась достаточно долго. В аранжировке используется живая гитара и хор.

Также Тимати в очередной раз подчеркнул, что считает Децла знаковой и легендарной фигурой русского хип-хопа. По его словам, рэпер оставил огромный след в этом направлении культуры, став практически его родоначальником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Децла сменила все замки в квартире после переезда невестки и внука.