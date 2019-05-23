Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала, что после переезда ее невестки и внука сменила замки в квартире, где они проживали при жизни артиста. По ее словам, Юлия и Тони съехали вскоре после похорон рэпера, сообщают Дни.ру.

« Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно », — сказала Ирина Толмацкая.

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Дом, где находится жилплощадь, старый и женщине приходится регулярно проверять помещение. Однако, по словам Ирины Толмацкой, она может передать новые ключи невестке и внуку при первой же необходимости, но родственники не горят желанием с ней общаться.

« Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться — значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им — значит, так », — рассуждает Ирина Толмацкая.

Кроме того, мать Децла развеяла слухи, что причиной разногласий в отношениях с невесткой стали споры о наследстве. Кроме этой квартиры у музыканта другого имущества не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Децла рассказал о продаже автографа рэпера.