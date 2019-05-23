Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала, что после переезда ее невестки и внука сменила замки в квартире, где они проживали при жизни артиста. По ее словам, Юлия и Тони съехали вскоре после похорон рэпера, сообщают Дни.ру.
«
Невеста Роналду разочаровала фанатов «располневшей» фигурой в откровенном платье — фото
Дом, где находится жилплощадь, старый и женщине приходится регулярно проверять помещение. Однако, по словам Ирины Толмацкой, она может передать новые ключи невестке и внуку при первой же необходимости, но родственники не горят желанием с ней общаться.
«
Кроме того, мать Децла развеяла слухи, что причиной разногласий в отношениях с невесткой стали споры о наследстве. Кроме этой квартиры у музыканта другого имущества не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Децла рассказал о продаже автографа рэпера.