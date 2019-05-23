Резкое похолодание надвигается на Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, начиная с четверга, 23 мая, в московском регионе ожидается похолодание и усиление ветра, пишет «Российская газета».

«Среда стала самым теплым днем недели, когда температура повышалась до плюс 27 градусов. В четверг же будут складываться условия для образования грозовой деятельности. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду», — сказал Роман Вильфанд.

В дневное время в Москве воздух прогреется максимум до +22-24 градусов, в области температурные показатели достигнут +19-24 градусов. В пятницу, 24 мая, по словам Романа Вильфанда, станет еще прохладнее, но осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — +8 градусов, днем +19-21 градусов.

«В пятницу в школах пройдет традиционный „Последний звонок“. Хочу предупредить родителей, что вечером на улице будет довольно свежо. К 21 часу температура упадет до 9-10 градусов. Поэтому стоит взять с собой теплые вещи, если окончание школы планируется отмечать на свежем воздухе», — заключил Роман Вильфанд.

По слова специалиста, после 24 мая начнется плавное потепление, но о жаре речь не идет. Кроме того, за счет увеличения облачности возрастет вероятность осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предрекли начало нового ледникового периода. К неутешительному выводу пришли уральские исследователи.