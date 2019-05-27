Минобороны планирует ужесточить правила призыва на срочную службу

Минобороны планирует ужесточить правила призыва на военную службу. Соответствующие поправки Минобороны предлагает внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишут «Известия». Данные нововведения позволят перепроверять состояние здоровья лиц, подлежащих призыву два раза в год — в ходе весенней и осенней кампаний

Врачебные комиссии будут наделены правом направлять призывников в госпиталь для проведения контрольно-медицинского освидетельствования при наличии сомнений в заключениях гражданских врачей. Эти нововведения должны стать заградительной мерой для тех, кто использует «липовые» справки.

Стоит отметить, что новые правила не коснутся тех, кто имеет инвалидность или неизлечимое заболевание. Кроме того, призывники, признанные негодными к военной службе, при наличии необходимости, будут направляться на лечение. В данном случае, при положительном результате, они будут призваны на службу. Если будет выявлено хроническое заболевание, призывник будет освобожден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призыв в армию уйдет в прошлое. По словам Владимира Путина, профессиональная армия заменит призывную.