«Шашлычку хотите?» Сергей Лазарев у мангала обратился к поклонникам

Певец Сергей Лазарев опубликовал фотографию в социальной сети Instagram на фоне мангала с аппетитным шашлыком. В подписи к публикации артист сначала обратился к поклонникам с вопросом, хочет ли кто-нибудь шашлыка. А затем признался, что уже давно мечтал провести время на даче в семейном кругу.

«Шашлычку хотите? Мммм… Наконец-то! Давно мечтал о домашних семейных посиделках на даче с шашлыком!», — написал музыкант.

Instagram @lazarevsergey

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Поклонники поп-музыканта с энтузиазмом отнеслись к приглашению, а также пожелали Лазареву приятного аппетита.

«Вкусненько выглядит! И ваша улыбка, Сергей, тоже супер!»

«Вы приглашаете? 😂 Мы согласны!»

«Ой, слюни рекой)))) Семейные посиделки самые ценные и душевные. Приятного вам вечера и аппетита!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лазарев посмеялся над новостью о прибавлении в его семье.