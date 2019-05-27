Депутат Госдумы Боярский поздравил родной Петербург песней у Ленинградского вокзала

Депутат Государственной думы Сергей Боярский оригинально поздравил родной Петербург с 316-й годовщиной со дня основания.

Политик приехал к Ленинградскому вокзалу к полуночи 26 мая с бас-гитарой и произнес трогательные слова.

«Дорогие ленинградцы, петербуржцы Только что наступило 27 мая. Нашему городу исполнилось 316 лет. Чтобы поздравить Вас, я специально приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве. Так я ощущаю себя ближе к дому. Мне посчастливилось работать в столице нашей Родины. Это прекрасный город, но мое сердце начинало биться на берегах Невы и остается там всегда, где бы я не находился. Я люблю Крюков канал и Мойку, люблю наше питерское серое небо, наши дворы-колодцы, поребрики, парадные, Довлатова и Цоя! И, конечно же, болею за „Зенит“!», — сказал Боярский.

После праздничной речи депутат перепел знаменитую песню Земфиры «До свидания».

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