Сын экс-сенатора Галлямова арестован на 2 месяца за наезд на сотрудника ГИБДД

Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован решением суда на два месяца за наезд на сотрудника ГИБДД во время попытки его задержать. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает из зала суда корреспондент МИЦ «Известия».

В ходе допроса в зале суда 27-летний Галлямов полностью признал свою вину и выразил сожаление, что так произошло. Предварительно, перед тем как сесть за руль молодой человек употребил кокаин. Следов алкоголя в его крови не обнаружено.

В ходе заседания судья зачитал только предварительные версии следствия. Экспертиза будет озвучена позднее.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, рассказывал об инциденте, который произошел в ночь на субботу, 26 мая, в Москве. Тимур Галлямов был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов, однако впоследствии он трижды попытался скрыться от правоохранителей. В ходе погони он даже сбил сотрудника полиции, который был госпитализирован с переломом голени.