«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»

, 14:37 Фото 397

Звезда «Стальной бабочки» и «Папиных дочек» на прошлой неделе шокировала поклонников, выложив видео, на котором она лично обрила себя наголо.

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки» и фильму «Стальная бабочка» на прошлой неделе повергла поклонников в шок. Актриса выложила на своей странице видео, на котором она кинематографично собственными руками обрила себя наголо, назвав все происходящее — «Обнулением».

В целом подписчики пришли в восторг от нового образа, назвав его очень стильным и сексуальным. Но что именно сподвигло звезду на столь радикальный шаг?

«Очень круто! Фотки 🔥. Я вот только не пойму, Даша, а зачем вы обрились наголо? Вам, конечно, очень идет. Но хотелось бы знать, что вас к этому побудило?» — написала одна из поклонниц.

«Шампунь кончился», — с юмором ответила Мельникова.

www.instagram.com @melnikovadsh/

Фолловеров этот ответ, конечно, рассмешил, но не удовлетворил. Кроме того, вполне возможно актриса воспользовалась подсказкой комментаторов под видео, где она стрижется.

«Лайфхак 😁У меня как раз шампунь закончился 😂 крутая», — написала четыре дня назад одна из ее подписчиц.

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К слову, среди одной из версий было рождение ребенка. В декабре 2018 года Мельникова и ее супруг актер Артур Смольянинов во второй раз стали родителями.

«Не знаю почему вы это сделали, но я брила голову после каждого ребенка, так что понимаю, одобряю и еще хочу (не ребенка), а голову побрить», — написала одна из поклонниц.

Но, чтобы ни побудило актрису так измениться — поклонники в полном восторге, они отмечают неординарность и природную красоту Дарьи.

«Восхищаюсь именно вашей неординарностью! Естественной красотой и таким суперским стилем! (И я из тех немногих, кто не смотрел „Папиных дочек“), а просто обратила внимание на саму Дашу. Даша, вы супер!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мельникова откровенно поведала о детских комплексах.

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