Александра Никифорова выйдет замуж, если ее свекровь будет как Нина Усатова

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова готова пойти под венец в случае, если ее свекровью станет женщина, похожая на партнершу по киносъемкам сериала «Невеста комдива» — Народную артистку России Нину Усатову. Совместное фото Никифорова выложила в Instagram.

«У меня перед глазами очень славные примеры отношений свекрови и невестки. Бабушка с прабабушкой всю жизнь прожили в любви и согласии, мама с бабушкой хоть и не жили вместе никогда, но полное взаимоуважение между ними всегда было. Вот у меня с детства стандарт, что свекровь должна быть лучшим другом и соратником», — рассуждает актриса.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

При этом Никифорова отмечает, что личного опыта в этом вопросе пока не имеет, однако, «если будущей свекровью будет Нина Николаевна Усатова, то замуж можно сходить хотя бы ради этого!».

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фото младшего сына

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александра Никифорова на очередных съемках выполняет трюки, не прибегая к помощи каскадеров. В частности, отважная девушка с разгона прыгает в холодную воду.