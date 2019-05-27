Александра Никифорова выйдет замуж, если ее свекровь будет как Нина Усатова

, 22:28 Видео 869

Актриса считает добрые отношения с матерью своего избранника необходимыми для семейного счастья.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова готова пойти под венец в случае, если ее свекровью станет женщина, похожая на партнершу по киносъемкам сериала «Невеста комдива» — Народную артистку России Нину Усатову. Совместное фото Никифорова выложила в Instagram.

«У меня перед глазами очень славные примеры отношений свекрови и невестки. Бабушка с прабабушкой всю жизнь прожили в любви и согласии, мама с бабушкой хоть и не жили вместе никогда, но полное взаимоуважение между ними всегда было. Вот у меня с детства стандарт, что свекровь должна быть лучшим другом и соратником», — рассуждает актриса.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

При этом Никифорова отмечает, что личного опыта в этом вопросе пока не имеет, однако, «если будущей свекровью будет Нина Николаевна Усатова, то замуж можно сходить хотя бы ради этого!».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александра Никифорова на очередных съемках выполняет трюки, не прибегая к помощи каскадеров. В частности, отважная девушка с разгона прыгает в холодную воду.

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