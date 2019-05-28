Экс-супруга Башарова призналась, что нашла настоящую любовь

Бывшая супруга Марата Башарова призналась, что впервые встретила настоящую любовь. Об этом актриса Екатерина Архарова рассказала на церемонии вручения премии Family Awards, пишет Cosmo.ru.

Архарова вместе с супругом — бизнесменом Артемом Ильясовым — стала лауреатом в номинации «Гармония любви». Как отметила в благодарственной речи женщина, эта категория как нельзя лучше подходит для их семьи.

«Действительно, лишь впервые в жизни встретив своего мужа, я поняла, что такое настоящая гармония, настоящее счастье и что такое настоящая любовь», — призналась женщина.

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Екатерина также опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанные после церемонии — на них она вместе с мужем позирует с полученной наградой.

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