Настя Каменских выложила фото в бикини из свадебного путешествия

Настя Каменских выложила в Intagram фото из свадебного путешествия с Потапом. Молодожены отдыхают в солнечной Турции и по всей вероятности, наслаждаются времяпрепровождением вдвоем.
На снимке Настя позирует в купальнике, демонстрируя своим шикарные формы. Судя по всему, Потап в этот момент фотографирует свою новоиспеченную супругу.
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Поклонники по-доброму позавидовали звездной чете и засыпали их комплиментами и пожеланиями.
«Потап, ты счастливчик»
«Классная фигурка!»
«Потрясающе! Настя, ты великолепна — и стройна, и аппетитна — то, что надо!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал детали свадьбы Потапа и Насти, которая для многих стала неожиданностью. Слухи об их романтических отношениях ходили давно, но пара до последнего не афишировала свой союз.