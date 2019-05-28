Крупного бизнесмена ранили ножом в Москве — видео

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Покушение на предпринимателя было совершено в Ленинском районе города.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Неизвестный мужчина совершил покушение на крупного предпринимателя Валентина Ганула в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, нападение произошло на Ленинском проспекте.

Злоумышленник вонзил нож в грудь бизнесмена, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший был вскоре госпитализирован.

По одной из версий, покушение может быть связано с профессиональной деятельностью Ганула. Он является учредителем и генеральным директором четырех фирм, занимающихся строительством и подготовкой к продаже недвижимости.

По другой версии, нападение могли организовать родственники невесты предпринимателя. Девушка является наследницей крупного бизнесмена Андросова Александра, и ее близкие опасаются, что имущество отойдет к будущему мужу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое неизвестных напали на сотрудника полиции в поселке Косая Гора в Привокзальном районе Тулы.

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