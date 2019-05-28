«Пострадают простые автомобилисты»: Эксперт об идее ужесточения штрафов за превышение скорости

, 17:05 Эксклюзивное интервью 47

Александр Холодов уверен — пострадают простые автомобилисты, а злостные нарушители продолжат пренебрегать правилами.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Алексей Майшев

Автоэксперт Александр Холодов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал идею об ужесточении штрафов за превышение скорости. Ранее замглавы ГАИ Александр Быков предложил повысить штраф для тех, кто нарушает скоростной режим не первый раз. По его мнению, наказание в размере 250-300 рублей водители воспринимают как плату за проезд и продолжают нарушать.

Александр Холодов пояснил, что если повысить штраф за превышение скорости, то это в первую очередь ударит не по «рецидивистам», а по водителям, которые нарушают правило однократно.

«Злостные нарушители, я думаю, найдут способ, как продолжать нарушать. Простые автомобилисты, к сожалению, будут платить больше…в тех случаях, когда они где-то зазевались и неумышленно нарушили», — пояснил эксперт.

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Холодов предположил, что нарушений и правда может стать меньше, однако будут усовершенствованы способы обхода штрафов. К примеру, с помощью технических средств, затрудняющих идентификацию номера машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилисты выступили против предложения МВД изымать автомобили у нетрезвых водителей.

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