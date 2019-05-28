Семикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала поклонникам повод думать о грядущем пополнении в ее семье. В Instagram спортсменки стали все чаще появляться фотографии в свободной одежде, под которой, считают фанаты, фигуристка прячет свой живот.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

Разглядывая последние снимки Слуцкой, многие заметили, что она изрядно пополнела, и не нашли этому другого объяснения, кроме того, что она в третий раз станет матерью. В адрес фигуристки стало поступать большое количество поздравлений.

«Вы беременны? Поздравляю!»

«Похоже, скоро родится еще один малыш», — отметили пользователи.

Если догадки фанатов подтвердятся, в семье Слуцкой родится третий ребенок. Ранее она состояла в отношениях с учителем физкультуры Сергеем Михеевым, от которого родила двоих детей: Артема и Варю. А летом 2018 года вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, который, по словам чемпионки, покорил ее сердце своей заботой и вниманием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Леры Кудрявцевой заподозрили, что она беременная.