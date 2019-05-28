Павел Лунгин попал в реанимацию после плановой процедуры

Кинорежиссер Павел Лунгин госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщает сын Лунгина Александр, режиссер провел ночь в реанимации после процедуры, которая была запланирована.

«Он в больнице. Это плановое посещение больницы, с ним все нормально и хорошо. Он в четверг должен выйти», — сообщил Александр Лунгин.

Сам режиссер подтвердил, что проходит плановое обследование и попросил всех не волноваться о его здоровье, сообщает ТАСС. Павел Лунгин — советский и российский режиссер автор картин «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и прочих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российский прокат вышел фильм Лунгина «Братство» о событиях Афганской войны. В основу сюжета фильма легли воспоминания генерала армии Николая Ковалева об операции по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг.