В российский прокат вышел фильм Лунгина «Братство» о событиях Афганской войны

Военный триллер Павла Лунгина «Братство» вышел в российский прокат в пятницу, 10 мая. Кинокартина повествует о событиях Афганской войны. В основу сюжета фильма легли воспоминания генерала армии Николая Ковалева об операции по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг.

Роли в киноленте исполнили Ян Цапник, Кирилл Пирогов, Виталий Кищенко, Олег Васильков, Федор Лавров, Антон Момот, Михаил Кремер и другие.

По словам режиссера, драма создавалась с большой любовью и сочувствием к тем, кому довелось стать участниками кровопролитных сражений, пишет ТАСС. Однако прежде, чем фильм вышел в прокат, Лунгину пришлось столкнуться с критикой присутствовавших на предварительном показе ветеранов.

Они были возмущены сценарием триллера. По мнению воинов-афганцев, в картине содержится множество фактологических неточностей, а также искажается процесс вывода военнослужащих СССР из Афганистана.

В результате как ранее сообщал 5-tv.ru, в Министерстве культуры приняли решение не привязывать премьеру фильма ко Дню Победы.