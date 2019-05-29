Названы самые востребованные профессии в России

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В опросе ВНИИ труда приняли участие почти 27 тысяч организаций.

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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, /Oliver Berg, /Бобылев Сергей, /Алеев Егор

Продавец-кассир является самой востребованной профессией в России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, пишет URA.RU.

В исследовании для актуализации «Справочника труда» приняли участие почти 27 тысяч организаций, которые назвали 33 тысячи профессий. Специальность продавца-кассира стала наиболее упоминаемой — о ней заявили в 980 случаях. На втором месте по востребованности оказалась профессия повара — 862 упоминания. Тройку лидеров замыкают педагоги профессионального и дополнительного образования — 557.

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В пятерку попали юристы (488) и специалисты по социальной работе (483). В ТОП-10 оказались специалисты по закупкам, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер.

Среди основных причин востребованности упомянутых профессий — это текучесть кадров и расширение производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о профессиях, которые будут востребованы в будущем.

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