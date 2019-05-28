«Папина доча»: Ирина Пегова показала снимки с отдыха в Париже

, 14:50 Фото 3 313

Звезда сериала «Акушерка» опубликовала фото, сделанное перед посещением театра Гранд-опера.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась с подписчиками фотографиями из Парижа, куда отправилась с дочерью Татьяной.

Артистка опубликовала несколько снимков перед посещением театра Гранд-опера. Подписчики были рады весточке от Ирины из заграничной поездки:

«Париж! Бон вояж Вам! 😊 И бонжур Парижу!»;

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Многие отметили, насколько сильно Татьяна похожа на родителей.

«Как дочь похожа на папу!»;

«Вы как сестренки»;

«Доченька папин портрет… С характером»;

«Ну, папина доча!».

Ирина Пегова воспитывает 13-летнюю дочь, которую родила будучи в браке с актером Дмитрием Орловым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о весенней прогулке Пеговой с дочерью.

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