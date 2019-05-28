«Папина доча»: Ирина Пегова показала снимки с отдыха в Париже

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

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