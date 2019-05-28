«Папина доча»: Ирина Пегова показала снимки с отдыха в Париже

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась с подписчиками фотографиями из Парижа, куда отправилась с дочерью Татьяной.
Артистка опубликовала несколько снимков перед посещением театра Гранд-опера. Подписчики были рады весточке от Ирины из заграничной поездки:
«Париж! Бон вояж Вам! 😊 И бонжур Парижу!»;
«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом
Многие отметили, насколько сильно Татьяна похожа на родителей.
«Как дочь похожа на папу!»;
«Вы как сестренки»;
«Доченька папин портрет… С характером»;
«Ну, папина доча!».
Ирина Пегова воспитывает 13-летнюю дочь, которую родила будучи в браке с актером Дмитрием Орловым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о весенней прогулке Пеговой с дочерью.