Видео: Фанаты гадают, на кого больше похожа юная дочь Татьяны Терешиной

Певица Татьяна Терешина опубликовала в Instagram утреннее видео своей дочки Арис с подписью «Мой взъерошенный красивый человек». Не успела девочка проснуться, как тут же намазалась маминой губной помадой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 29 Май 2019 в 12:10 PDT

Певица в этот момент подметила, что у дочки правильные черты лица и что Арис больше похожа на Никитина, чем на нее. Подписчики согласились с экс-солисткой:

«Красивая девочка. Вырастет сердцеедкой, главное правильные гены».

«Славку считаю симпатичным, не красавцем, а Арис неземная, очень красивая и интересная! Факт!»

«Ребенок просто необыкновенной красоты»;

«Папу Арис много раз видела в жизни. Безусловно, она копия папы, одно лицо», — пишут в комментариях под постом.

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Однако нашлись и те, кто не увидел ничего особенного во внешности девочки:

«Для каждого нормального родителя свои дети идеальные. У детей обычно у всех идеальные черты лица — маленькие, аккуратные, ровные. А потом вырастают и уже индивидуально».

Татьяна Терешина выступала в составе Hi-Fi с 2003-го по 2005-й. А 2013-м родила дочь от первого мужа — шоумена Славы Никитина. Спустя два года пара развелась; сейчас Терешина замужем за бизнесменом Олегом Курбатовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью.