Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартовал в Москве. Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Гостиный двор» с 29 по 31 мая.

Центральной темой в 2019 году стало обсуждение хода реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», сообщает пресс-служба форума.

«Основная задача форума — выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования. Программа Форума включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку технологий, продуктов и услуг», — говорится в сообщении.

Центральным событием мероприятия станет Пленарное заседание «Здоровье и качество жизни граждан — в центре национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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Гости форума смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, программами по созданию условий для ведения здорового образа жизни. Кроме того, на выставке будет представлено различное оборудование, снаряжение, новые технологии, разработки, товары и услуги для ведения здорового образа жизни, а также экспресс-диагностика состояния и резервов организма человека.

В церемонии торжественного открытия мероприятий форума приняли участие: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и другие.

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