Видео: Евгения Медведева похвасталась новым стилем

Российская фигуристка Евгения Медведева давно стала любимицей публики. Поклонники с увлечением следят не только за профессиональными успехами спортсменки, но и за ее повседневной жизнью. Так, например, недавно Медведева похвасталась сменой имиджа.

В новом амплуа фигуристка предстала перед подписчиками в «сторис» своей страницы в Instagram. На коротком видеоролике видно, что Медведева перекрасила волосы — теперь они у девушки вишневого цвета.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгения Медведева вместе с Алиной Загитовой оказались в центре землетрясения в Японии. Подземные толчки начались в тот момент, когда девушки проводили тренировку.