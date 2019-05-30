Посольство уточняет, были ли россияне на борту перевернувшегося судна в Будапеште

Посольство РФ в Венгрии уточняет, были ли российские граждане на борту затонувшего судна. В среду, 29 мая, в Будапеште на реке Дунай перевернулся прогулочный катер. По предварительной информации, на борту находилось 34 пассажира. Трое из них погибли. Об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент на месте происшествия неподалеку от венгерского парламента ведутся спасательные работы. Некоторых пассажиров уже спасли. Поиски остальных продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ветер перевернул яхты во время проведения регаты в Геленджике. Среди участников были дети. На кадрах с места ЧП видно, что некоторые ждали помощи от спасателей, сидя прямо на перевернутых яхтах.