Крушение прогулочного катера в Будапеште: что известно о происшествии

Семь человек погибли в результате крушения прогулочного катера в Будапеште в ночь на 30 мая. Как сообщается, судно, на борту которого было 35 туристов, столкнулось с круизным лайнером, после чего затонуло.

19 человек числятся пропавшими без вести. ЧП произошло в центре города у моста Маргит — напротив венгерского парламента. В эти минуты там ведется масштабная поисковая операция.

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На месте работают водолазы. К берегу стянуты десятки карет скорой помощи. По предварительным данным, трагедия произошла из-за плохих погодных условий — в Будапеште идет сильный дождь и ветер. Погода, плюс сильное течение в месте столкновения сильно осложняют работу спасателей

Шансов найти пропавших живыми с каждым часом все меньше. Температура воды в Дунае сейчас не выше 15-ти градусов.

Известно, что на прогулочном катере были туристы из Азии — граждане Китая и Южной Кореи. По данным Российского посольства в Венгрии, наших соотечественники на борту затонувшего судна не было.

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