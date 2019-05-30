Семь человек погибли в результате крушения прогулочного катера в Будапеште в среду, 29 мая. Еще 16 пассажиров числятся пропавшими без вести. Судно перевернулось неподалеку от венгерского парламента на реке Дунай. По предварительной информации, на борту находилось 34 пассажира. Об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент на месте происшествия в центре столицы Венгрии ведутся спасательные работы. Некоторых пассажиров уже спасли. Поиски остальных продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Посольство РФ в Венгрии проверяет информацию о нахождении российских граждан на борту затонувшего судна.