Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

Страшная трагедия на реке Дунай: прямо в центре Будапешта, напротив Венгерского парламента, столкнулись два прогулочных катера с туристами.

Семеро погибли, еще 21 пропал без вести. На месте катастрофы ведется масштабная поисковая операция, работают водолазы. Врачи дают неутешительные прогнозы: шансы найти пропавших живыми — минимальны. О причинах ЧП с места событий — смотрите в видеосюжете.

Крушение прогулочного катера в Будапеште: что известно о происшествии

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка.