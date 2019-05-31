Капитан катера, затонувшего в Будапеште, оказался гражданином Украины

, 8:53 Эфирная новость 66

64-летний мужчина задержан полицейскими. Его подозревают в халатности.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

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Крушение прогулочного катера в Будапеште 7

В Будапеште задержали капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на реке Дунай. Им оказался 64-летний гражданин Украины.

После допроса полицейские запросили ордер на его арест. Капитана подозревают в халатности, которая и привела к трагедии.

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Инцидент произошел в минувшую среду, 29 мая, рядом со зданием парламента страны. Два прогулочных катера столкнулись на реке Дунай, один из них опрокинулся.

Всего на борту судна находились 33 туриста из Южной Кореи. Сейчас известно о семи погибших, 14 человек были спасены. О судьбе пропавших по-прежнему ничего не известно. На месте продолжается поисковая операция.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео столкновения прогулочных катеров в Будапеште.

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