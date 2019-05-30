Правоохранители раскрыли крупную коммунальную аферу, причем сразу в нескольких регионах России. Лжесантехники устраивали поквартирные обходы, рассказывали жителям якобы о грядущем капремонте.

А потом убеждали доверчивых граждан в необходимости замены трубы отопления и водоснабжения.

Причем стоимость услуг завышали в десятки раз.

Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Их основными объектами были инвалиды и одинокие старики. Таких легче обманывать. Да и обрабатывать своих жертв мошенники научились виртуозно.

Масштабы обмана поражают: руки мошенников дотянулись до Москвы, Петербурга и Твери. Пострадавших — больше сотни человек. Сергей Лесков изучил мошенническую схему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов.