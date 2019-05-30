«Хотел со мной секса, когда еще был женат»: Марьяна Ро об изменах Соколовского

Российская певица Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, сделала провокационное признание на шоу Анастасии Ивлеевой. Поп-исполнительница рассказала, что музыкант Влад Соколовский хотел с ней интимной близости и делал непристойные предложения еще в то время, когда был женат на Рите Дакоте.

Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

«Соколовский хотел со мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, я проигнорировала. Тогда он стер сообщение и написал снова. Он тогда был женат», — поделилась Марьяна.

Артистка проигнорировала сообщения певца и не стала о них распространяться. Однако об изменах Соколовского его бывшей супруге вскоре стало известно. Поначалу Дакота не хотела верить сплетням, но со временем поняла, что просто себя обманывает. В результате звезда решила развестись с Соколовским.

Развод знаменитостей стал одним из самых громких событий шоу-бизнеса. Фанаты до сих пор не мог смириться с мыслью, что одна из самых красивых пар распалась. Поклонники продолжают обсуждать размолвку звезд, находя все новые и новые подтверждения неверности Соколовского, которые приводят в ужас бывшую возлюбленную артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота выпустила клип на песню «Мантра», которая изначально была написана для бывшего мужа — Влада Соколовского.