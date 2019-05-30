Парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства» пройдет под Крымским мостом

Крымский мост стал стартовой линией черноморской регаты «Золотое кольцо Боспорского царства». В ней принимают участие восемь экипажей крейсерских яхт со всей России. Среди них как заслуженные мастера парусного спорта, так и новички. Ну, и, конечно, главным воспоминанием у всех станет парадный проход под Крымским мостом.

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«Мне кажется, что это один из новых символов России, великой державы, и мне кажется здорово, сделать парад яхт под Крымским мостом», — рассказывает судья соревнований Светлана Дьячко.

Регата стала первой, которая прокладывает новый туристический яхтенный маршрут вдоль черноморского побережья. И Крымский мост — главная достопримечательность водной трассы. Финиширует регата 1 июня в Ялте. В день открытия высокого курортного сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург.